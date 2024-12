Aeroporto di Venezia, controlli di sicurezza più rapidi per i clienti Telepass

Il servizio Fast Track di Telepass arriva anche all’aeroporto di Venezia. Come già avviene da diversi mesi negli scali di Malpensa e Fiumicino, i clienti Telepass possono ora usufruire gratuitamente di un accesso prioritario ai controlli di sicurezza al Marco Polo.

Il servizio garantisce infatti una corsia preferenziale, che permette di raggiungere più rapidamente l’area di imbarco, riducendo i tempi di attesa. Ai clienti Telepass basterà presentarsi al varco Fast Track mostrando la carta d’imbarco e il QR code del Fast Track di Telepass dalla schermata del proprio telefono.

“Il nuovo servizio - spiega Aldo Agostinelli, chief consumer sales and marketing officer di Telepass - si sposa perfettamente con la nostra missione di promuovere una mobilità sempre più fluida, che potenzia le persone in movimento, non solo in autostrada e in città, ma da oggi anche in aeroporto. Offriamo un’esperienza completa e digitale che può accompagnare le persone in tutte le fasi del viaggio: dall’acquisto del biglietto aereo al pagamento del parcheggio convenzionato in aeroporto, passando per il fast track e, una volta a destinazione, al pagamento dei taxi e dei mezzi di trasporto. Vogliamo continuare a rafforzare la qualità e la capillarità della nostra offerta e nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità importanti”.