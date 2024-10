Aeroporto di Verona, inaugurata la nuova area security

È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova area Security dell’aeroporto di Verona, un intervento che rientra che fa parte del Progetto Romeo, i lavori di rinnovamento del terminal passeggeri.

Il Progetto Romeo costituisce il principale intervento sul terminal dell’aeroporto Catullo previsto dal Piano di Sviluppo dello scalo e riguarda la riqualificazione e l'ampliamento dell’area partenze, la cui superficie passerà dagli attuali 24.840 metri quadrati a 36.370 metri quadrati, a cui si aggiungerà la ristrutturazione di oltre 10.000 metri quadrati di aree già esistenti.

Per le Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026, significherà poter contare su un aeroporto all’altezza del grande evento internazionale.

Ad oggi, l’80% dei lavori sono stati completati, con una spesa che supera i 50 milioni di euro rispetto al costo totale dell’opera che è pari a 80 milioni. Sono stati completati l’avancorpo landside; i nuovi banchi check-in (realizzati 22 dei 46 previsti); il collegamento diretto, coperto, tra partenze e arrivi con la realizzazione di nuovi uffici per gli operatori aeroportuali; in zona airside, l’avancorpo con tre nuovi torrini collegati da pontili in vetro e acciaio; al piano terra, magazzini interrati di superficie molto ampia; la nuova Area Security

Ideato per un flusso di oltre 5 milioni di passeggeri, l’intero Progetto Romeo è realizzato secondo un’ottica di sostenibilità ambientale, alta manutenibilità e risparmio energetico, portando a un'immagine complessivamente rinnovata del terminal sia per gli aspetti architettonici, che per quelli relativi agli spazi commerciali che rinnoveranno, ampliandola, la loro offerta.

“L’evento di oggi ci permette di condividere i risultati dell’impegno di una grande squadra di lavoro che, a tutti i livelli, sta portando avanti con efficacia e nei tempi programmati la realizzazione di quanto previsto dal Progetto Romeo, con esiti che fanno già parzialmente parte dell’esperienza dei passeggeri – ha detto il presidente della Catullo Spa Paolo Arena inaugurando la nuova area security -. Il mio personale ringraziamento va a tutti i soci della Catullo che all’unisono, appoggiando due aumenti di capitale, hanno sostenuto un progetto di sviluppo che ha cambiato il volto dell’aeroporto di Verona. Un grazie particolare a Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save, la cui visione ha determinato la creazione del Polo Aeroportuale del Nord Est, all’interno del quale il Catullo sta esprimendo al meglio le sue potenzialità in termini di traffico e di evoluzione infrastrutturale”.