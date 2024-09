Aeroporto Malpensa intitolato a Berlusconi: in arrivo il ricorso al Tar

Continua a fare discutere l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il ricorso al Tar a cui prenderanno parte il Comune di Milano insieme ad altre realtà cittadine della zona, si legge su Corriere Milano.

Attualmente, la giunta milanese ha approvato la delibera relativa al ricorso e si attende che la stessa venga approvata anche dagli altri Comuni interessati per potere procedere con il deposito al Tar.

“Ci siamo associati al ricorso come altri Comuni - ha spiegato il sindaco Beppe Sala al Corriere della Sera, a margine dell'evento di apertura della Green Week - confermo che siamo associati al ricorso, per le tempistiche non so ancora niente”.