Sembra essere una sfida a due tra Lufthansa Group e Air France-Klm per l’ingresso in Tap Air Portugal. Entrambi i gruppi hanno infatti presentato oggi un’offerta pubblica per una quota di minoranza, non specificata da parte del gruppo tedesco mentre variabile tra il 44,9% e il 49,9% per o franco-olandesi.

“Vogliamo rafforzare la compagnia aerea nazionale portoghese come parte del Gruppo Lufthansa e come principale compagnia aerea per l'Atlantico del Sud, con Lisbona come hub strategico”, ha sottolineato il ceo di Lufthansa Group Carsten Spohr annunciando l’offerta a Parpública, la società di investimenti statale portoghese, nell'ambito del processo di gara per Tap Air Portugal.

L'acquisizione iniziale di una quota minoritaria mira a stabilire una partnership a lungo termine tra il Gruppo Lufthansa e Tap Air Portugal al fine di garantire il futuro di successo di Tap come compagnia aerea nazionale portoghese su base sostenibile.

Gli obiettivi

“L'offerta del Gruppo Lufthansa al Portogallo va quindi oltre un semplice investimento finanziario – si legge in una nota dell’azienda -. Combina sette decenni di presenza industriale con l'aumento dell'occupazione e gli investimenti in crescita, accompagnati da un coinvolgimento sociale. Non da ultimo, la recente creazione dell'alleanza di aiuto Portogallo, la prima sede europea dell'organizzazione di aiuto fuori dalla Germania, dimostra la grande importanza del Portogallo per il Gruppo Lufthansa. In questo modo, il Gruppo Lufthansa presenta un'offerta che combina aspetti strategici, industriali, sociali e finanziari”.

Per quanto riguarda Air France-Klm l’impegno avrà anche il supporto esterno da parte del partner Delta con un'ambizione condivisa qualora Tap si unisse ad Air France-Klm: rafforzare ulteriormente la connettività globale del Portogallo, in particolare nell'Atlantico del Nord.

L’analisi di Smith

“Quello che abbiamo presentato oggi non è solo un prezzo proposto per una compagnia aerea. Si tratta di un piano strategico, esteso e completo a lungo termine per il Tap e per il Portogallo nel suo complesso – ha evidenziato il ceo di Af-Klm Benjamin Smith -. È anche una visione di dove vorremmo portare questa stimata compagnia di bandiera, ampliando l'eredità costruita dalle persone di talento di Tap negli ultimi 81 anni. Inoltre, siamo lieti di contare sul supporto e sull'allineamento del nostro partner di lunga data Delta Air Lines. Il nostro obiettivo generale è garantire una crescita a lungo termine per Tap, non solo a Lisbona ma anche a Porto e in altre città portoghesi”.

Se selezionata, Air France-Klm posizionerebbe Lisbona come il suo unico hub dell'Europa meridionale, rafforzando la rete globale del Gruppo ed espandendo la connettività verso mercati chiave, in particolare nelle Americhe e in Africa.