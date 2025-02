Sembra non essere ancora terminato lo shopping continentale di Lufthansa, che potrebbe essere il candidato principale per l’acquisizione del 25% del capitale di Air Europa, la compagnia degli Hidalgo che hanno deciso di mettere in vendita le quote.

Secondo quanto riporta Hosteltur, una serie di fonti sostengono che le due compagnie abbiano firmato un ‘wet lease’ affinché LH possa verificare il funzionamento della compagnia aerea spagnola. Secondo le informazioni della testata El Confidencial, la compagnia tedesca ha firmato un contratto di locazione di volo, “compreso l’aereo, l’equipaggio, la manutenzione e l’assicurazione, tra Bruxelles e New York” come test pilota.

Lufthansa è assistita nel processo da Goldman Sachs e avrebbe promesso ad Air Europa di facilitare le trattative con la Boeing per la consegna di dieci 787 Dreamliner, il che rafforzerebbe la capacità operativa della compagnia aerea spagnola.

Come noto, anche Air France-KLM vuole diventare azionista di Air Europa, operazione per la quale ha incaricato la banca Société Générale di fungere da consulente finanziario. Sempre secondo fonti di El Confidencial, la compagnia aerea Hildago prevede di ricevere questa settimana le offerte non vincolanti.