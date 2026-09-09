Agosto, record di puntualità per i collegamenti di Sas

A certificarlo il rapporto ‘On-Time Performance’ di Cirium: con un tasso di puntualità all’arrivo che ha toccato l’87% è Sas la compagnia aerea che, ad agosto, si è dimostrata la più puntale d’Europa, nell’anno in cui celebra otto decenni di collegamenti tra la Scandinavia e il resto del mondo.

Il risultato fa salire a 11 il numero di volte in cui il vettore ha occupato i primi posti nelle classifiche aeree europee e globali di Cirium negli ultimi due anni. “Essere nominati ancora una volta la compagnia aerea più puntuale d’Europa - sostiene Paul Verhagen, chief commercial officer di Sas - è un traguardo importante, poiché la puntualità è uno dei modi più concreti per offrire valore ai nostri clienti. Che viaggino per affari, debbano prendere una coincidenza o stiano tornando a casa dalle proprie famiglie, i nostri clienti contano su di noi per arrivare a destinazione in orario. Questo risultato riflette la dedizione di tutti i colleghi di Sas e il nostro costante impegno nel rendere il viaggio quanto più fluido e affidabile possibile”.

Tra le motivazioni che hanno consentito al vettore di migliorare il tasso di puntualità l’ottimizzazione dei processi di turnaround, una pianificazione giornaliera strutturata e una stretta collaborazione tra le diverse aree aziendali.