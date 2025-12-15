Air Albania: l’Autorità per l’aviazione civile decreta lo stop a tutti i voli

Potrebbe essere arrivata la parola fine per Air Albania. Dopo mesi di difficoltà sia finanziarie che in termini di operatività, per il vettore alla fine del mese scorso è arrivato il colpo finale con l’uscita dall’azionariato di Turkish Airlines, che deteneva il 49% delle quote.

Ora, secondo quando riportato da Italiavola che cita fonti di informazione locali, per la compagnia sarebbe arrivato lo stop dell’Autorità per l’aviazione civile albanese, la quale ha optato per la sospensione della licenza operativa: un provvedimento a cui ha fatto seguito la sospensione di tutti i voli. Uno stop che resterà attivo a tempo indeterminato fino alla risoluzione di tutti i problemi evidenziati dall’Aac.

Per quanto riguarda l’operatività sull’Italia l’ultimo volo effettuato risulterebbe il Milano Malpensa-Tirana dello scorso 17 novembre.