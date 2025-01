Air Astana apre una nuova rotta verso la Cina: la Almaty-Guangzhou

Air Astana espande la sua rete in Cina con il lancio di un nuovo servizio che collegherà Almaty a Guangzhou a partire dal 30 marzo 2025.

I voli per Guangzhou saranno operati utilizzando l'aereo Airbus A321LR tre volte a settimana il martedì, giovedì e domenica, con partenza da Almaty alle 20:50 e arrivo a Guangzhou alle 05:45 del giorno successivo. Il volo di ritorno partirà da Guangzhou alle 06:50 e arriverà ad Almaty alle 10:20 (orari locali).

“La Cina è sempre stata un mercato strategicamente importante per Air Astana, con una forte crescita del traffico business e leisure da quando è stato lanciato il primo servizio tra Astana e Pechino più di 20 anni fa - spiega Peter Foster, chief executive di Air Astana -. Il lancio del nuovo servizio per Guangzhou rappresenta un passo molto significativo nell’espansione della rete in Cina di Air Astana”.



Guangzhou è il più grande centro industriale della Cina ne dista 120 chilometri da Hong Kong.

Air Astana attualmente opera sette voli settimanali per Pechino da Almaty e Astana e quattro voli settimanali per Urumqi da Almaty.