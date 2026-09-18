Air Baltic, finanziamento da 140 milioni di euro per mantenere l'operatività

Continua la saga di Air Baltic, che, dopo aver ottenuto di posticipare il pagamento degli interessi sulle proprie obbligazioni, con l’ingresso in Chapter 11 disporrà di un'iniezione di 140 milioni di euro per sostenere le proprie attività mentre procede con la sua ristrutturazione, come scrive hosteltur.com.
Il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti di New York ha approvato provvisoriamente l'accesso a tale importo, prima tranche di un finanziamento complessivo di 350 milioni di euro.
Questo finanziamento consente, quindi, alla compagnia aerea lettone di proseguire il suo programma di voli e il resto delle attività senza interruzioni durante questa prima fase del processo. La compagnia sottolinea, inoltre, che i passeggeri con viaggi già programmati non devono intraprendere alcuna ulteriore azione a seguito della ristrutturazione. Il sostegno giudiziario si estende anche a determinati obblighi nei confronti di fornitori essenziali, nonché di agenzie di viaggi e partner di distribuzione.
Il processo di ristrutturazione prosegue sotto la supervisione del tribunale, così come le trattative con i creditori e le altre parti interessate, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere una struttura del capitale più sostenibile.