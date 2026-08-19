Air Baltic guadagna tempo: posticipato il pagamento degli interessi

Air Baltic supera lo scoglio del pagamento delle obbligazioni e continua a volare. La compagnia ha vissuto giornate difficili per la sua situazione finanziaria, ma per il momento il pericolo pare scampato.

Come ricostruisce preferente.com, questo mese Air Baltic doveva rimborsare le proprie obbligazioni, sulle quali era tenuta a versare almeno gli interessi. Ma il vettore non dispone attualmente delle cifre necessarie. Una situazione che aveva spinto anche il Governo lettone a lanciare un appello per un’assunzione di responsabilità da parte degli azionisti.

Alla fine, oltre il 25% degli obbligazionisti presenti all’assemblea ha approvato la conversione degli interessi dovuti nel capitale del debito da rimborsare nel 2029. Anche il prossimo pagamento degli interessi, il 14 novembre, sarà incorporato nel capitale del debito.

Questo ha permesso ad Air Baltic di continuare le operazioni; in caso contrario, avrebbe dovuto dichiarare l’impossibilità di onorare i debiti.

Ora la compagnia, che ha approvato un piano di sopravvivenza l’11 agosto, sta cercando 225 milioni di euro di rifinanziamento. Sempre l’11 agosto è stata approvata una drastica riduzione della flotta e delle rotte.