Air Cairo apre Sharm El Sheikh da Milano Bergamo

Nuova rotta per Sharm El Sheikh da Milano Bergamo. A introdurre il nuovo volo è Air Cairo, che collegherà lo scalo con il Mar Rosso con un servizio bisettimanale. Il volo inaugurale è partito il 5 aprile scorso.

La nuova rotta sarà operata il giovedì e il sabato, offrendo ai passeggeri un accesso diretto alla famosa città turistica egiziana.

“Siamo entusiasti di vedere Air Cairo unirsi alla nostra crescente famiglia di compagnie aeree partner – dice Giacomo Cattaneo, direttore aviation di SACBO -. Sharm El Sheikh è una destinazione che continua ad attrarre un forte interesse dal mercato italiano e questo collegamento bisettimanale fornirà un’eccellente nuova opzione di viaggio per i nostri passeggeri. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Air Cairo per garantire il successo di questa rotta”.

Milano Bergamo continua a posizionarsi come porta d'accesso all'Egitto. Durante l'estate del 2025, l'aeroporto offre cinque destinazioni nel Paese. Oltre a Sharm El Sheikh, i viaggiatori possono optare per un servizio non-stop per Alessandria, Il Cairo, Marsa Alam e Marsa Matruh con sei compagnie aeree a gestire le rotte.