Air Cairo potenzia l’offerta sull’Italia, novità voli su El Alamein

Sono in arrivo alcune novità nella programmazione estiva di Air Cairo sull’Italia. La compagnia punta a consolidare la propria presenza sul nostro mercato con collegamenti sempre più frequenti e nuove destinazioni strategiche.

Air Cairo opererà complessivamente 1.500 voli regolari verso le destinazioni iconiche dell’Egitto, tra cui Sharm el Sheikh, Hurghada, Luxor e Il Cairo, dai principali aeroporti italiani. New entry prevista sarà El Alamein che durante la stagione estiva sarà collegata con Milano e Catania con due frequenze alla settimana, attive da giugno fino a metà settembre.

“El Alamein e il consolidamento dei voli dall’Italia verso l’Egitto rappresentano solo l’inizio di una strategia di sviluppo che continueremo a perseguire con determinazione”, evidenzia Hussein Sherif, chairman della compagnia.