Air Cairo volerà in estate da El Alamein a Milano e Catania

Nuovo potenziamento dei voli sull’Italia da parte di Air Cairo. La compagnia egiziana ha infatti annunciato due nuovi voli diretti su El Alamein da Milano Malpensa e Catania, destinati ad ampliare la domanda sulla costa mediterranea del paese nordafricano.

A partire da giugno e fino a fine settembre, sarà possibile raggiungere la costa nord dell’Egitto grazie a una frequenza settimanale per ogni collegamento, operativo il giovedì per quanto riguarda Mxp e il martedì per lo scalo siciliano.

“El Alamein si propone come una destinazione strategica e particolarmente interessante per l’estate 2026 – spiega la compagnia in una nota -: facilmente raggiungibile dall’Italia in poche ore di volo, rappresenta una valida alternativa per chi desidera vivere una vacanza serena e sicura, lontano dalle aree più sensibili del Medio Oriente”.