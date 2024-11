Air Canada apre all’intermodalità anche in Italia, accordo con Trenitalia

Air Canada espande le proprie opzioni di intermodalità in Europa e dopo Francia, Germania, Svizzera e Austria, entrano nel network delle opzioni volo più treno anche l’Italia insieme a Spagna e Gran Bretagna. Con in più anche la Corea del Sud, prima novità dell’Estremo Oriente.

“Air Canada sta espandendo ulteriormente la sua strategia intermodale verso più gateway europei e verso l'Asia, consentendo ai nostri clienti di connettersi su Trenitalia, Renfe, 5 operatori nel Regno Unito tra cui National Express e KORAIL in Corea del Sud – spiega Mark Galardo, executive vice president of revenue and network planning and president, Cargo at Air Canada -. L'offerta ampliata consentirà ai nostri clienti di volare da e verso i nostri hub internazionali di aggiungere facilmente comodi collegamenti ferroviari o in autobus su un unico itinerario”.

Nella programmazione invernale Air Canada vola in Italia sugli hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.