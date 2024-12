Anche Air Canada si unisce alla lista delle compagnie che stanno scorporando il bagaglio a mano dalle tariffe più economiche.

Come riporta preferente.com il vettore dal 3 gennaio applicherà una fee da 25 dollari sul bagaglio a mano (ad eccezione di una borsa o un laptop), che salirà a 36 dollari per il secondo trolley. Inoltre, se si deciderà di pagare in aeroporto il conto salirà a 46 dollari.

Si tratta di una delle politiche più restrittive sul bagaglio a mano, che ha spinto anche il ministro dei trasporti Anita Anand a convocare in contro con Air Canada e la rivale WestJet. Il titolare del dicastero si sarebbe espresso in termini particolarmente critici su questa nuova policy.