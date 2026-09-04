Air Canada si espande sull’Europa, nessuna novità in Italia

Non ci sarà l’Italia nel piano di espansione sull’Europa annunciato da Air Canada per la prossima stagione estiva. La compagnia aerea aggiungerà infatti nuovi voli da Toronto per Oslo, Shannon e Nizza. La compagnia aerea rimetterà in pista anche il giornaliero Toronto-Londra-Heathrow, mentre fuori dal Vecchio Continente sarà aumentata la frequenza dei voli Toronto-Shanghai (che diventerà giornaliero) e verranno introdotti i nuovi voli Toronto-Città del Guatemala, operativi tutto l’anno a partire da dicembre.

“Air Canada continua ad espandere il suo hub globale presso l’aeroporto di Toronto Pearson, trasformandolo in un importante snodo internazionale in Nord America – commenta Mark Galardo, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale -. Grazie alla recente aggiunta di diverse destinazioni molto ambite in Europa, America Latina e Asia, la prossima espansione di Air Canada dalla più grande area metropolitana del Canada consentirà di offrire gli unici voli diretti dal Nord America alla Norvegia, gli unici voli diretti dal Canada a Shannon, in Irlanda, e gli unici voli diretti da Toronto a Nizza e Città del Guatemala”.