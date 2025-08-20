Finalmente è terminato lo sciopero di Air Canada che per diversi giorni ha tenuto in scacco i passeggeri in partenza da e per il paese Nordamericano.

Secondo le stime riportate da preferente.com a essere colpiti sono stati circa mezzo milione di passeggeri.

Ma ora la situazione non tornerà alla normalità rapidamente: qualche volo ha iniziato a essere operato nella giornata di ieri, ma ci vorranno diversi giorni (alcune previsioni parlano di una settimana e mezza) perché il traffico torni a essere regolare, dal momento che molti aeromobili della compagnia sono fermi in diverse parti del mondo.

Le conseguenze

Anche se la situazione è stata risolta (l’accordo con i sindacati tuttavia non è stato al momento divulgato), resta lo smacco subito dal Governo canadese, che non ha potuto porre fine allo sciopero nemmeno tramite le vie legali. Ben due ordinanze del Tribunale infatti sono state disattese. E i sindacati non hanno mancato di criticare il ricorso ai giudici da parte dell’esecutivo.

L’accordo comunque, come prevedibile, prevede il ritorno immediato al lavoro da parte dei dipendenti. Nella sola giornata di lunedì Air Canada aveva sospeso 1.219 voli nazionali e 1.339 voli internazionali.