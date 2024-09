Air Canada valuta la sospensione temporanea delle operazioni per scongiurare nuovi scioperi dei piloti

Air Canada potrebbe sospendere le operazioni per tre giorni, se non si risolveranno le controversie sindacali. Le trattative in corso da tempo tra i vertici della compagnia aerea e il sindacato dei piloti sugli aumenti salariali stanno raggiungendo un punto morto. E le organizzazioni sindacali sono pronte a indire uno sciopero di 72 ore, se entro la metà di settembre non sarà raggiunto un accordo sui compensi.

I vertici del vettore stanno così correndo ai ripari, valutando - si apprende da Skift.com - la possibilità di annullare preventivamente lo schedule se saranno confermate le agitazioni, così da limitare i disagi ai passeggeri e ridurre al minimo i contenziosi.

Un eventuale messa a terra degli aeromobili di Air Canada comporterebbe l’annullamento di circa 670 partenze giornaliere.