I Caraibi sono sempre più vicini. Con 54mila posti extra previsti per il 2027 e tariffe promozionali già sul mercato sia per Guadalupa che Saint- Martin, Air Caraïbes punta a espandere i collegamenti regionali verso le isole meno frequentate dai viaggiatori italiani.

“Oltre ai voli di Ita Airways da Milano Linate su Parigi Charles De Gaulle - spiega Daniela Smeraldino, responsabile commerciale Air Caraïbes - gli operativi della compagnia da lunedì a sabato su Parigi Orly, in partenza da Linate alle 8.25, offrono oggi un’opzione ideale per intercettare i voli pomeridiani di Air Caraïbes per Pointe-À-Pitre, la capitale delle sei isole di Guadalupe. Una risorsa aggiuntiva rispetto alla tratta Verona-Parigi Orly operata da Volotea, il mercoledì, il venerdì e il sabato, con partenze alle 6.30 e alle 7.20”.

I piani per l’estate

Per l’estate 2027, dal 13 maggio al 14 ottobre, saranno inoltre prolungate le attuali frequenze invernali Parigi Orly-Princess Juliana, la capitale di Saint-Martin, mentre la sala VIP Prime Class di Parigi Orly 4 tornerà a essere disponibile dal 17 dicembre, a seguito dei lavori di ristrutturazione avviati a settembre. Entro il 2030, il gruppo proprietario Dobreuil ha infine confermato l’impiego esclusivo di Airbus A350 per il lungo raggio.