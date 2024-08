Per il momento resta tutto a casa. Perché l’aereo cinese C919, con il quale il Paese intende competere con l’A320 o il B737, non è ancora certificato in Europa o negli Stati Uniti, il che costringe Comac, il produttore, a vendere solo in patria.

E solo alle compagnie aeree statali

Sia Air China che China Southern, riporta Preferente, hanno appena ricevuto in consegna un C919, quindi non è più solo China Eastern a volare con questo modello.

Questi due sono gli aerei numero otto e nove che lasciano la fabbrica. Il primo aereo ha effettuato un volo commerciale con China Eastern a maggio e da allora la compagnia aerea ne ha presi in consegna altri sei. Tutti i C919 effettuano voli interni alla Cina, sostanzialmente a causa di problemi con la certificazione, ancora in corso.

Il C919 può ospitare 192 passeggeri, più o meno in linea con i suoi rivali. Il punto debole del produttore cinese è la sua scarsa capacità di produrre aerei. Si stima che entro sei anni, quando avrà migliorato i suoi stabilimenti, potrebbe produrre un centinaio di unità all’anno, quando oggi si producono più di 50 A320 in un mese.