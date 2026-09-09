Un altro passo avanti per diventare sempre più Lufthansa. Air Dolomiti prende in consegna il primo Embraer 195 con la nuova identità visiva “Group Core Blue”. Viene quindi abbandonato (per le macchine nuove) il vecchio color turchese che da sempre contraddistingue la compagnia italiana.

Come scritto nella nota ufficiale questo rebranding vuole “sottolineare lo stretto legame della compagnia con il Gruppo Lufthansa”. Ma chi conosce il mondo del trasporto aereo e la filosofia di Lh sa bene che nulla sfugge e l’intenzione appare sempre più chiara di porre tutti i i vettori sotto lo stesso cappello con identità condivise e senza possibilità di errore. Nonostante le sirene elvetiche, che da qualche tempo reclamano più visibilità per le controllate, a fronte di una buona redditività di Swiss. Per Air Dolomiti, invece, prosegue il progetto di espansione di un vettore diventato il punto di riferimento tra il mercato di casa nostra e alcuni hub europei.

Nella nota viene inoltre specificato che il rebranding riguarderà le nuove macchine, mentre quelli in funzione manterranno il colore turchese come elementi presenti nella divisa.

“L’arrivo di questo aeromobile si inserisce nel continuo piano di sviluppo di Air Dolomiti e siamo orgogliosi di presentare il suo nuovo design - ha detto Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti -. Come compagnia del gruppo abbiamo adottato questa nuova combinazione di colori insieme alla conferma del Member of Lufthansa Group”.

La flotta è attualmente composta da 21 Embraer 195 e 9 Embraer 190, per il segmento 70-120 posti. (r.v.)