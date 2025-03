Air France-Klm torna alla carica per Air Europa. E questa volta per assumere direttamente la maggioranza della compagnia aerea spagnola. Secondo quanto rivelato da El Confidencial e riportato da Preferente, il Gruppo franco-olandese avrebbe offerto alla famiglia Hidalgo 300 milioni di euro per rilevare il 51% del vettore.

L’azienda francese sarebbe pronta anche a farsi carico dei debiti contratti con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, che nel 2020 ha salvato la compagnia aerea spagnola dalla crisi.

Si fa così più serrata la competizione con Lufthansa.

Con l’ingresso di Air France-Klm, alla famiglia Hidalgo - che attualmente detiene l’80% di Air Europa - rimarrebbe il 29% delle quote. Il restante 20% resterebbe, invece, saldamente nelle mani del Gruppo Iag.