Air Europa aumenta l’offerta invernale: quasi 6 milioni i posti disponibili

Sarà pari al 9 per cento l’incremento dell’offerta nella programmazione invernale di Air Europa. Quasi sei milioni in totale i posti che saranno messi in vendita, una crescita programmata per venire incontro all’aumento della domanda fatta registrare dalla compagnia.

Per quanto riguarda l’Europa, ci saranno oltre 1,7 milioni di posti grazie anche al volo su Venezia nella stagione invernale. Importante anche l’aumento dell’offerta sulle Americhe grazie in particolare al nuovo volo su Santiago de los Caballeros in Repubblica Dominicana e all’aumento delle frequenze su Panama, Caracas, Asunción e Salvador de Bahía.

Sui suoi voli a lungo raggio, la compagnia aerea del gruppo Globalia continuerà a scommettere sulla sua flotta Dreamliner, a cui è stata aggiunta una nuova unità lo scorso agosto. Per quanto riguarda le rotte a corto e medio raggio, lo farà con i Boeing 737.