Air Europa chiude il suo ‘anno storico’, i numeri del 2023

Si chiude un “anno storico” per Air Europa. La compagnia aerea ha diffuso i dati dell’anno finanziario 2023, che tracciano un quadro in linea con le previsioni iniziali e vedono Air Europa Holding e le sue sussidiarie raggiungere un fatturato di 2.756 milioni di euro, in aumento del 18,3% rispetto al 2022.

La buona performance aziendale raggiunta nel 2023 è proseguita nei primi tre mesi del 2024. In questo periodo, i ricavi operativi di Air Europa ammontano a 583 milioni di euro, l’8,3% in più rispetto al pari periodo dell’anno scorso, con previsioni ottime sui prossimi mesi. “I risultati eccellenti ottenuti rafforzano ulteriormente la capacità di successo di Air Europa e confermano la nostra capacità di riuscire ad adempiere a tutti i nostri impegni autonomamente”, commenta in una nota Juan José Hidalgo, presidente e ceo di Air Europa.

Guardando gli altri indicatori, l’Ebitda ha raggiunto oltre 205 milioni di euro, il 197,5% in più rispetto al 2022 e quasi il 90% in più rispetto al 2019. Allo stesso tempo, l’utile netto ha superato i 165 milioni di euro, ben al di sopra della cifra registrata l’anno scorso e oltre i 28,6 milioni di euro raggiunti quattro anni fa.

Sul piano operativo, nel 2023 l’offerta di posti volo Air Europa ha superato i 14,2 milioni di posti, + 13,7% rispetto al 2022. Anche il numero di passeggeri è cresciuto a oltre 11,7 milioni, + 17% in più rispetto all’anno precedente e il tasso di occupazione medio è stato dell’82%, ovvero 2,9 punti in più rispetto all’anno precedente.

Le previsioni

Guardando al futuro, nel corso del 2024, il vettore intende continuare a implementare il suo Piano Strategico 2024-2026, che pone al centro la sostenibilità, l’efficienza, l’innovazione e l’eccellenza nel servizio clienti.

In termini di flotta, la compagnia pianifica di aumentare il numero di aerei durante tutto l’anno con un totale di quattro nuovi Boeing 787 Dreamliner.