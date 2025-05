Air Europa consolida l’impegno ambientale, la strada verso Vuelo 2030

Accelera la corsa di Air Europa verso gli obiettivi di sostenibilità. A fine 2024 il vettore ha ridotto le emissioni di CO₂ di oltre il 21% rispetto al 2015, avvicinandosi all’obiettivo del -30% fissato per l’anno 2030. Un risultato reso possibile grazie al rinnovo della flotta, all’uso di carburante sostenibile Saf (Sustainable Aviation Fuel) e all’adozione di tecnologie innovative per l’ottimizzazione operativa.

Dal 2021 Air Europa ha avviato una progressiva ottimizzazione della flotta, puntando sui Boeing 737 per il corto-medio raggio e sui 787 Dreamliner per il lungo raggio. Una strategia che ha permesso di ridurre il consumo di carburante trasportando più passeggeri con meno voli. Il Dreamliner, grazie al design avanzato, consente infatti fino al 25% di emissioni in meno rispetto ad aeromobili simili.

“L’impegno di Air Europa per la sostenibilità - fa notare Rosa Nordfeldt, responsabile della sostenibilità della compagnia aerea - è parte integrante del nostro modo di operare. Siamo convinti dell’importanza di compiere progressi continui su questo fronte, a tutti i livelli, perché crediamo nel ruolo strategico dell’aviazione come strumento di connessione globale e nella sua capacità di evolversi con il minimo impatto possibile sull’ambiente”.

I nuovi aerei

Entro la fine del 2025 la flotta sarà ulteriormente potenziata con l’ingresso di tre nuovi Dreamliner e - per la prima volta nel mercato italiano - con un 737 MAX, uno degli aeromobili più efficienti e a basso impatto ambientale della sua categoria, che opererà principalmente sulle rotte europee e, saltuariamente, su quelle nazionali.

Air Europa è stata inoltre tra le prime compagnie europee a utilizzare carburante sostenibile (Saf), ancor prima che entrassero in vigore le disposizioni governative nei principali aeroporti Ue.

La transizione ecologica riguarda anche i mezzi di terra: grazie a un accordo con Toyota, infatti, la flotta di veicoli di terra viene progressivamente e continuamente rinnovata con mezzi elettrici.

L’efficienza e la sostenibilità rappresentano uno dei pilastri fondamentale dell’attuale Piano Strategico della compagnia e si concretizzano nel progetto Vuelo 2030, avviato due anni fa., che comprende oltre 40 iniziative che abbracciano aspetti ambientali, operativi e sociali. I progressi compiuti vengono monitorati e condivisi ogni anno attraverso la partecipazione a ‘The Aviation Challenge’, un’iniziativa mondiale di SkyTeam per promuovere il volo più sostenibile possibile.