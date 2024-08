Air Europa e Iag: l’ipotesi Francia per lo stop all’operazione

La Francia potrebbe aver avuto un ruolo nella partita Air Europa-Iag. L’operazione, archiviata dopo quasi cinque anni di trattative, congelamenti, riprese e via dicendo, secondo alcune ipotesi avrebbe visto il Paese d’Oltralpe tra i protagonisti.

Come riporta preferente.com, fonti di stampa hanno parlato di un intensificarsi degli incontri di Air France con i commissari di Bruxelles nei mesi precedenti il parere dell’Ue sul matrimonio tra i due player spagnoli. Ma gli incontri avrebbero avuto come oggetto questioni climatiche e in generale la competitività del settore.

Sarebbe stato confermato dagli stessi vertici di Air Europa l’estraneità del Governo spagnolo alla trattativa. L’esecutivo, dunque, avrebbe preferito non entrare in partita.