Air Europa, il bilancio estivo è di 8 milioni di passeggeri

Sono oltre 8 milioni i passeggeri trasportati da Air Europa durante i mesi estivi, una cifra che rappresenta un incremento di oltre 4,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato è frutto, tra l’altro, dell’ampliamento dell’offerta della compagnia durante la stagione estiva, che quest’anno ha superato i 9 milioni di posti disponibili.

Le rotte nazionali nella Spagna peninsulare hanno registrato, durante l’estate, una crescita dei passeggeri superiore al 14%, sostenuta dall’introduzione dei nuovi collegamenti per Oviedo e Siviglia. Considerando anche i voli verso le isole, Air Europa ha sfiorato i 3,5 milioni di posti venduti sui collegamenti nazionali.

Anche quest’anno si confermano, inoltre, i risultati positivi dei mercati europeo e di lungo raggio. In Europa il numero di passeggeri è aumentato di quasi il 5,6%, grazie anche all’apertura della nuova rotta per Ginevra e alla riattivazione dei collegamenti stagionali verso Bologna e Alghero. A questi si aggiunge il potenziamento delle frequenze verso Roma e Milano, che hanno raggiunto entrambe 21 voli settimanali.

Sul lungo raggio, infine, Air Europa ha trasportato oltre 2,1 milioni di passeggeri, in crescita di quasi il 3,8% rispetto al 2025. Ancora una volta l’America Latina si conferma tra le aree più richieste del network durante la stagione estiva.