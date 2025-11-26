Air Europa: il piano B nel caso in cui la Ue dica di no a Turkish

L’eventualità sembra improbabile, visti i precedenti, ma finché l’Ue non metterà il suo via libera nero su bianco resta un’ipotesi possibile. L’ingresso di Turkish in Air Europa attende ancora il semaforo verde da Bruxelles e la compagnia della famiglia Hidalgo ha messo mano a un piano B nel caso in cui l’autorizzazione non dovesse arrivare.
Come riporta preferente.com i proprietari di Air Europa hanno concordato con il management della compagnia aerea turca che, qualora si verificasse questo scenario, i 300 milioni di euro già immessi in cambio del 26% del capitale verrebbero convertiti in un prestito standard. Il periodo di rimborso sarebbe di massimo tre anni.
Per Air Europa si tratterebbe comunque di un duro colpo, ma in questo modo riuscirebbe ad attutire il danno, che non sarebbe irreparabile. In ogni caso, trattandosi di una quota di minoranza, l’ok di Bruxelles è l’ipotesi più probabile.