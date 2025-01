Continua il testa a testa tra Lufthansa e Air France-Klm per agguantare una partecipazione in Air Europa, ma i tedeschi sembrano per il momento avere la meglio.

Secondo quanto si apprende dalla testata spagnola Hosteltur, Lh avrebbe presentato un’offerta maggiore a Globalia, superando così il gruppo aereo franco-olandese nella lotta per assumere il 20% delle quote di Air Europa.

Con l’operazione la major tedesca spera di poter crescere sulle Isole Baleari, destinazione molto gettonata da tedeschi, austriaci e svizzeri, clienti delle controllate del Gruppo Lh (Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Germanwings).