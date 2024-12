Air Europa, nel 2024 oltre 2,9 milioni di fatturato. I piani per il 2025

Un anno positivo sul piano dei numeri per Air Europa. La compagnia aerea si appresta a chiudere il 2024 con risultati da record. Le previsioni indicano che il fatturato consolidato di Air Europa Holdings e delle sue filiali supererà i 2,9 miliardi di euro, segnando una crescita del 6,3% rispetto al 2023. Il trend positivo dovrebbe proseguire anche nel 2025, trainato dall’aumento dell’offerta.

Alla fine dell’anno i passeggeri trasportati supereranno quota 12 milioni, in crescita del 4,4% rispetto al 2023. Particolarmente positivo il rendimento delle rotte long haul, dove il numero dei pax supererà i 3,2 milioni. “Nonostante il 2023 sia stato un anno record per Air Europa, i dati registrati indicano che questo sarà ancora meglio - commenta Jesús Nuño de la Rosa, ceo di Air Europa -. Abbiamo continuato a migliorare i nostri risultati operativi, sia in termini di passeggeri trasportati che in tassi di occupazione, rispondendo a un mercato in costante crescita. Continuiamo ad affermare il nostro ruolo di attore chiave per la mobilità nazionale e nelle connessioni tra Europa e America”.

I piani per il 2025

Guardando al nuovo anno, il vettore risponderà alla crescente domanda del mercato ampliando

ulteriormente la sua flotta, con l’arrivo di tre nuovi Boeing 787 Dreamliner e del primo Boeing 737 MAX, destinato alle rotte di corto e medio raggio.

Sul piano operativo, nuove rotte andranno ad aggiungersi a quelle inaugurate nel 2024, come Venezia e Santiago de los Caballeros nella Repubblica Dominicana. Aumenteranno anche le frequenze verso l’America, un mercato chiave grazie alla posizione strategica dell’hub di Madrid-Barajas.

Particolare attenzione sarà rivolta inoltre alla decarbonizzazione.