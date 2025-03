Air Europa rafforza le rotte sull’America con tre B787

New York, L’Avana, Medellin, Panama e Asuncion: sono queste le destinazioni in America che saranno collegate quotidianamente da Air Europa. La compagnia inoltre porterà a cinque le frequenze per Cancun e Punta Cana e collegherà Madrid con Cordova e Salvador de Bahia quattro volte a settimana.

Questa l’ampia offerta di collegamenti transoceanici di Air Europa, che rafforza la sua presenza sul Nuovo Mondo in vista dell’estate.

Come riporta preferente.com, in totale Air Europa offrirà 3,5 milioni di posti sui voli a lungo raggio. La previsione è di trasportare un totale di 3,3 milioni di passeggeri, il che significherebbe raggiungere un’occupazione media dell’84%.

A spingere le operazioni sull’Atlantico sarà anche l’arrivo di tre nuovi B787 Dreamliner, che si aggiungeranno ai 26 già nella flotta della compagnia.