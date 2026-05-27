Air Europa ha lanciato un nuovo canale di assistenza su WhatsApp che consente anche di acquistare i biglietti, oltre a gestire le prenotazioni e effettuare il check-in.
Una vera e propria rivoluzione per la compagnia aerea spagnola, che di fatto lancia un servizio molto simile a quello offerto dalle app di prenotazione, sia proprietarie che intermediate.
Come riporta preferente.com il servizio, operativo da aprile, mira a semplificare le relazioni con i clienti e a offrire un modo diretto per gestire le operazioni più comuni da un dispositivo mobile.
Al momento il servizio è in grado di rispondere alle richieste sia in spagnolo che in inglese. Tramite la chat, i clienti possono navigare tra menù tematici, effettuare richieste specifiche o contattare un assistente se necessario.
Tra le funzionalità principali c’è proprio la possibilità di cercare voli e completare l’acquisto dei biglietti da WhatsApp; dalla chat, il cliente può anche scaricare la prenotazioni nel suo wallet per avere la documentazione a portata di mano.
I servizi disponibili
Ma il servizio non si ferma qui: sempre tramite la chat dell’app di messaggistica, i clienti possono verificare lo stato di una prenotazione, rivedere l’itinerario, controllare le condizioni tariffarie e visualizzare i servizi associati al proprio biglietto.
E ancora, i passeggeri possono completare i pagamenti in sospeso, aggiungere servizi extra ed effettuare il check-in online direttamente dalla chat, senza dover accedere ad altri canali o piattaforme.
Per il momento restano ancora alcuni servizi che non sono usufruibili, come l’acquisto di posti su voli con più scali, l’utilizzo delle miglia Suma o l’applicazione di codici promozionali. Ma la compagnia prevede di integrare gradualmente anche queste funzionalità.