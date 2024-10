Il 21 ottobre Air Europa tornerà a volare tra Madrid e Tel Aviv. L’annuncio della compagnia va in controtendenza rispetto ai rinvii di numerosi altri vettori, che hanno deciso di prolungare la sospensione dei collegamenti su Israele.

La conterranea Iberia ad esempio, come riporta preferente.com, non volerà su Israele almeno fino al 30 novembre. Air Europa, come gli altri vettori, aveva sospeso i voli per il timore di escalation bellica.