Air France, debutta a Chicago la nuova lounge

Air France atterra a Chicago con la sua prima lounge all’O’Hare International Airport. Il nuovo spazio, situato al Terminal 5, misura oltre 460 mq e dispone di 105 posti. L’obiettivo è far pregustare ai viaggiatori in partenza per Parigi un po’ dell’atmosfera elegante della Ville Lumière e della raffinata cucina francese. Quest’ultima è infatti il cuore della lounge, con una sala da pranzo da 40 posti dove si servono i piatti classici francesi, come il manzo alla borgognona, il pollo alla contadina e la mousse al cioccolato con crema al caramello.

Un’area bar separata offre ai passeggeri champagne, vini francesi e liquori. La lounge si caratterizza per gli alti soffitti, le ampie viste sulle piste e le vetrate che la inondano di luce naturale. All’interno arredi eleganti tra cui poltrone con poggiapiedi e pouf rivolti verso le piste e rivestiti del caratteristico blu navy della compagnia aerea.

Come spiega TravelPulse è disponibile anche una piccola area privata per i clienti Air France Flying Blue Ultimate, che possono rilassarsi in uno spazio più esclusivo. Per accedere alla nuova lounge i viaggiatori devono volare in business class con Air France o Klm, oppure avere lo status Flying Blue Elite Plus. La lounge è aperta tutti i giorni dalle 5 alle 23,30.

Quest’inverno Air France prevede di operare fino a sette voli a settimana tra Chicago O’Hare e Parigi Charles de Gaulle (CDG) utilizzando i suoi Airbus A350.