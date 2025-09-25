Air France e Klm estendono gli accordi di code share

Air France-Klm e Sas estendono la collaborazione anche a livello di operatività e aumentano il numero di rotte in code share. L’incremento riguarderà in questo caso i voli effettuati dalla compagnia scandinava verso gli Stati Uniti, sui quali il gruppo franco-olandese inserirà il proprio codice.

Le nuove rotte in codeshare includono quelle da Copenhagen a Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, Newark, New York, San Francisco, Seattle e Washington, D.C. Ulteriori rotte in codeshare includono quelle tra Stoccolma e Miami e Newark, così come tra Oslo e Newark e New York.

L’accordo precede il processo che porterà a conclusione l’acquisizione della maggioranza di Sas da parte di Air France-Klm, la cui chiusura è prevista per la seconda metà del prossimo anno.