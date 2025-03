Grazie alla spinta del quarto trimestre 2024 Air France-Klm ha chiuso l’anno riportando un risultato migliore delle attese, con un utile operativo di 1,6 miliardi di euro, in calo del 6% rispetto allo scorso anno, ma con una forte accelerazione nell’ultima parte dell’anno e un’accentuata riduzione dei costi.

Nel quarto trimestre, come riporta Il Sole 24 Ore, Air France-Klm ha registrato un utile operativo di 396 milioni di euro rispetto alla perdita di 56 milioni nel 2023 e quasi il doppio dei 205 milioni di euro attesi dagli analisti. Il fatturato è aumentato del 5,6% a 31,4 miliardi di euro e i passeggeri trasportati dal network del gruppo sono stati 74,741 in aumento del 3,7 per cento.

“Nel quarto trimestre del 2024 Air France-KLM ha conseguito un risultato particolarmente positivo, concludendo un anno caratterizzato da sfide sia operative che esterne” ha dichiarato l’amministratore delegato Ben Smith in un comunicato.

Sul risultato hanno influito in maniera negativa il rallentamento della domanda verso la Francia, con una frenata dell’incoming a Parigi durante le Olimpiadi, e le sfide legate alle zone di conflitto come l’Ucraina, la Russia e parti del Medio Oriente. In base alle previsioni la capacità dovrebbe crescere, quest’anno, di un tasso oscillante dal 4 al 5%.