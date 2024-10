“Un’estate incredibilmente intensa”. Così Alexander Vervoort, nuovo direttore commerciale per l’Italia e l’area East Mediterranean di Air France-KLM si è presentato a TTG Travel Experience per il suo debutto e primo incontro con il mercato italiano.

“Air France-KLM ha operato voli diretti da 15 aeroporti italiani verso i suoi due principali hub, Parigi Charles-De-Gaulle e Amsterdam Schiphol, offrendo un totale di oltre 14.000 frequenze – ha detto Vervoort -. Questo ha permesso alla compagnia di soddisfare la crescente domanda di collegamenti internazionali, rafforzando ulteriormente la propria rete e visibilità sul territorio”.

E questo testimonia anche l’importanza strategica che il gruppo attribuisce al mercato italiano. “Sono impaziente di iniziare a collaborare con i partner locali. L’Italia è di primaria importanza per noi, e sono fiducioso che possiamo continuare a rafforzare la nostra posizione” ha spiegato.

Guardando al futuro, il nuovo direttore ha annunciato le novità per la stagione invernale. “Stiamo espandendo ulteriormente la nostra rete globale con destinazioni come Salvador de Bahia, Manila, Malé e Portland che si aggiungono alla nostra offerta”. Queste nuove rotte puntano a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più internazionale, interessata a esplorare mete lontane e affascinanti. Non solo nuove destinazioni, ma anche innovazioni nella qualità del servizio offerto.

Vervoort ha anticipato l'introduzione di nuove cabine di viaggio e aeromobili, sia per le tratte a corto-medio raggio che per quelle a lungo raggio. “Migliorare l’esperienza a terra e in volo è la nostra priorità”. Tra le novità più attese, “il gruppo presenterà entro la fine dell’anno una nuova prima classe per Air France, progettata per offrire ai passeggeri un’esperienza di lusso senza pari”.