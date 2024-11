Air France-Klm: utili in forte calo nel terzo trimestre

Dito puntato contro le Olimpiadi di Parigi per il calo degli utili di Air France-Klm nel terzo trimestre. Sarebbe questa una delle cause della diminuzione dei profitti del gruppo nel periodo estivo, con una domanda che non ha rispettato le attese per l’evento, facendo diminuire il load factor degli aerei.

La questione va però ad unirsi a un trend generalizzato di calo del prezzo medio dei biglietti, in particolare sul lungo raggio: ecco allora che a fronte di un aumento del fatturato e del traffico, gli utili sono scesi del 13 per cento a 824 milioni. Una cifra sufficiente però a mantenere i nove mesi in attivo per oltre mezzo miliardo di euro.

Il risultato ha comunque determinato ieri un pesante calo in Borsa, con il titolo crollato dell’11 per cento.