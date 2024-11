Air India aumenta la fee sui bagagli per i voli verso l’Europa

Bagagli più cari sui voli di Air India verso l’Europa e il Regno Unito.

La compagnia aerea ha annunciato un aumento delle fee per i bagagli su questi collegamenti, precisando che le nuove tariffe sono in linea con quelle degli altri vettori internazionali.

Come riporta travelmole.com, i passeggeri per registrare il secondo bagaglio devono prenotare una tariffa Classic o Flex a partire da 4mila rupie (circa 45 euro) in più per il viaggio di sola andata.

Il cambiamento è un allontanamento consapevole dal tradizionale approccio ‘one-size-fits-all’, come ha sottolineato la stessa compagnia aerea.