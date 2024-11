Air India: i contenuti Ndc approdano in Sabre

I contenuti Ndc di Air India approdano nella piattaforma di Sabre. Nell'ambito degli sforzi strategici di modernizzazione di Air India, l’introduzione delle offerte Ndc tramite Sabre migliorerà il modo in cui gli agenti di viaggio collegati a Sabre cercano, prenotano e gestiscono le prenotazioni di Air India.

“Le capacità Ndc di Sabre – si legge in una nota -, un componente fondamentale della sua piattaforma di contenuti multi-sorgente, forniranno alle agenzie contenuti avanzati e offerte in tempo reale da Air India, offrendo ai viaggiatori maggiore trasparenza, scelta e flessibilità”.

Sabre e Air India hanno già un accordo per distribuire i contenuti tradizionali di Air India, sia in India che a livello globale. Con il lancio delle offerte Ndc tramite Sabre, Air India mira ad ottimizzare ulteriormente la sua strategia di distribuzione, fornendo alle agenzie di viaggi un'ampia gamma di offerte in tempo reale.