Air India, ordine per altri 100 aeromobili Airbus

Un totale di 10 A350 e 90 A320: è questo l’ultimo ordine di Air India ad Airbus. Una nuova serie di aerei che vanno ad aggiungersi a un lungo elenco.

Già negli scorsi mesi infatti Air India si era distinta per gli ordini record ai costruttori. E la crescita della flotta non sembra fermarsi.

Come riporta preferente.com, solo l’anno scorso il vettore aveva ordinato 470 nuovi aerei, di cui 250 Airbus e il resto Boeing.

Dagli ordini in essere si può comprendere come Air India punti a espandersi sempre di più sul lungo raggio ma anche come la crescita più importante al momento sia sul corto raggio. Uno schema di crescita molto simile registrato dalla Cina vent’anni fa.