Air Mauritius: accordo con Trenitalia per i passeggeri del Roma-Port Louis

Air Mauritius e Trenitalia hanno siglato un accordo che consentirà ai passeggeri in partenza da Roma per Port Louis di raggiungere in treno l’Aeroporto di Fiumicino utilizzando tariffe dedicate. I possessori di un biglietto Air Mauritius per la tratta Roma-Port Louis possono dunque utilizzare i treni Frecciarossa e i Frecciargento con una tariffa di 25 euro a persona a tratta per chi sceglie la classe economica del treno e 60 euro a persona a tratta per chi opta per le classi superiori.

I passeggeri possono viaggiare con un biglietto digitale unico che ha per origine una delle 28 stazioni italiane incluse nell’accordo e per stazione di arrivo quella dell’Aeroporto di Roma Fiumicino. Se il treno dalla città di partenza non fosse diretto allo scalo aeroportuale ma fermasse a Roma Termini, con lo stesso biglietto unico si può utilizzare il treno ’Leonardo Express’, che da lì porta ai terminal.

Il volo Air Mauritius tra Roma e Port Louis sarà operato ogni mercoledì e domenica dal 3 novembre 2024 al 30 aprile 2025 con i nuovi Airbus A330-900neo con 288 posti suddivisi in 2 classi di servizio: 28 posti in Business class e 260 in Economy.