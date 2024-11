Air Serbia archivia l’ottobre migliore di sempre

Risultati record nel mese di ottobre per Air Serbia, che ha trasportato oltre 381 mila passeggeri fra linea e charter, in crescita del 4% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

La compagnia ha operato più di 4mila voli dagli aeroporti di Belgrado, Niš e Kraljevo nel mese di ottobre, ovvero 49 voli in più rispetto allo stesso mese del 2023. Nei primi dieci mesi del 2024 Air Serbia ha registrato oltre 3,8 milioni di passeggeri, con una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

“Ottobre, il mese del nostro anniversario, è stato molto speciale. All’inizio abbiamo dato il benvenuto al nostro 30 milionesimo passeggero da quando abbiamo iniziato a operare sotto il nome di Air Serbia, e solo pochi giorni dopo un nuovo aereo Airbus A330-200 per i voli a lungo raggio si è aggiunto alla nostra flotta. La nostra strategia di espansione della flotta e della rete di destinazioni si è rivelata vincente. Espanderemo ulteriormente il network introducendo voli diretti per Shanghai, Ibiza, Mykonos e la Sardegna”, ha affermato Boško Rupić, general manager commercial and strategy di Air Serbia.

Le destinazioni di Air Serbia più ambite nel mese di ottobre sono state Tivat e Podgorica nella regione e Zurigo, Parigi, Amsterdam, Barcellona, Roma, Francoforte e Milano nell’Europa occidentale, mentre i voli più ricercati nella zona euromediterranea sono stati quelli diretti a Larnaca, Istanbul e Atene.