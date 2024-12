Air Serbia, nuovi voli per Mykonos, Alghero e Firenze

Air Serbia aggiungerà dalla prossima estate collegamenti diretti tra Belgrado, le isole della Sardegna e Mykonos.

La compagnia riprenderà anche i collegamenti con Firenze dopo una pausa di oltre un anno e mezzo.

In dettaglio, Air Serbia effettuerà voli due volte a settimana per Mykonos e per Alghero utilizzando aerei Airbus A319 ed Embraer E195, mentre i voli per Firenze saranno operati con gli Atr 72-600 della flotta regionale di Air Serbia.

In precedenza, Air Serbia già operava voli charter per la Sardegna e Mykonos in collaborazione con le agenzie di viaggi partner. Ora si sono create le condizioni per implementare voli di linea verso queste due destinazioni durante la stagione estiva.

“In questo modo, i passeggeri avranno la possibilità di pianificare in autonomia il proprio soggiorno su due delle isole più apprezzate d’Italia e della Grecia e di raggiungerle più facilmente. Inoltre, stiamo reintroducendo i voli diretti per Firenze, che diventerà la nostra decima destinazione in Italia. Siamo fiduciosi che tutte e tre le destinazioni attireranno l’attenzione dei passeggeri e che su questi voli avremo un elevato load factor durante la stagione estiva”, ha affermato Boško Rupić, general manager commercial and strategy di Air Serbia.

Air Serbia opererà collegamenti tra Belgrado e Firenze a partire dal 18 aprile 2025, ogni lunedì e venerdì. Dal 6 giugno 2025, ogni lunedì e venerdì, i passeggeri avranno la possibilità di volare tra Belgrado e Mykonos. Infine, il 10 giugno 2025 inizierà il servizio tra Belgrado e la città di Alghero, in Sardegna, che sarà operativo tutti i martedì e venerdì durante tutta la stagione estiva.

Oltre alle destinazioni precedentemente annunciate, Air Serbia ha annunciato l’intenzione di introdurre voli diretti tra Belgrado e Ibiza. Tuttavia, a causa delle difficoltà nel garantire gli slot aeroportuali necessari per Ibiza, la vendita dei biglietti per questa tratta è temporaneamente sospesa.