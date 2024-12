Air Transat: 19 collegamenti dall’Italia sul Canada nella summer

Air Transat rafforza la sua presenza sul mercato italiano e, a partire dal 2 maggio 2025, offrirà voli diretti da 3 aeroporti in Italia per Toronto e Montreal.

Durante l’estate, Air Transat opererà 19 voli diretti per le due città canadesi: da Roma Fiumicino sono previsti 7 voli quotidiani su Toronto e 7 voli quotidiani per Montreal. I voli per Toronto partiranno dal 3 maggio e saranno operativi fino al 23 ottobre; i collegamenti per Montreal sono previsti dal 2 maggio al 24 ottobre.

Da Venezia sono previsti 4 voli diretti, 2 voli a settimana su Toronto, dal 3 maggio al 25 ottobre e 2 a settimana per Montreal con partenza dal 5 maggio e fino al 24 ottobre.

Un volo a settimana collegherà, inoltre, Lamezia Terme con Toronto a partire dal 26 giugno e fino all’11 settembre.

Air Transat, inoltre, è entrata nella graduatoria stilata da Transport&Environment, che l’ha collocata al 6 posto fra le compagnie aeree più impegnate per la sostenibilità.