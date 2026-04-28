Air Transat consolida il suo rapporto con Roma e l’Italia e, con la riapertura dei collegamenti da e per il Canada, torna a confermare l’importanza del nostro mercato in Europa. “Da 39 anni colleghiamo Roma al Canada, consolidando Fiumicino come hub strategico” ha affermato Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse e country manager di Air Transat in Italia.

Un legame che per la stagione estiva 2026 si rinnova e si rafforza visto che, a partire dallo scorso 22 aprile sono ripresi i voli diretti dall'Italia verso Toronto e Montréal. Fino al 24 ottobre il Roma – Toronto sarà operativo con 3 voli a settimana, che diventeranno 6 dal 18 giugno e dal 23 luglio saranno giornalieri. Il Roma – Montréal parte invece con 5 voli a settimana, che saranno giornalieri dal 19 giugno. Tutti i voli sono in connessione diretta con Lima e Cancun.

“Siamo su Roma dal 1987, crediamo nel mercato italiano e vendiamo un prodotto che si distingue per l'eccellente rapporto qualità-prezzo” ha aggiunto Sonia Kurek, direttore commerciale Europa per Air Transat. Nei primi 3 mesi del 2026 il traffico dall’Italia verso il Canada è cresciuto del 180% rispetto il 2019.

Roberto Saoncella