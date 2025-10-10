Sarà un anno di conferme sul mercato italiano il 2026 per Air Transat. La compagnia riaprirà i collegamenti sulla Penisola a partire da aprile con uno schedule che prevede 18 voli alla settimana da Montréal e Toronto verso Roma Fiumicino, Venezia e Lamezia. E a TTG Travel Experience la compagnia punta a rafforzare ulteriormente le relazioni con il trade.

“La nostra relazione con il trade si consolida attraverso un impegno costante: partecipare ogni anno alle principali fiere di settore è la conferma tangibile della nostra vicinanza alle agenzie di viaggio. Da 38 anni Air Transat collega l’Italia al Canada, - afferma Tiziana Della Serra, managing director & head sales & marketing di Rephouse Gsa in Italia - offre voli diretti verso le 2 iconiche città della costa Est canadese: Toronto e Montréal offrendo un prodotto con un rapporto qualità-prezzo molto alto: e Tariffe sia di Economy Class che di Club Class sono estremamente competitive per viaggiare su voli diretti point-to-point e godere di un servizio a bordo pluripremiato, con il riconoscimento di Migliore Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo da Skytrax per 7 volte”.

Entrando nel dettaglio dei voli da Toronto sono previsti collegamenti su tutti e tre gli aeroporti italiani con 6 frequenze su Fiumicino che diventano 7 dal 23 luglio, 3 frequenze su Venezia a partire da inizio maggio e una su Lamezia dal 25 giugno. Da Montréal previsto solo un collegamento sulla Capitale con 5 voli alla settimana (giornaliero dal 19 giugno). Possibili anche le connessioni su Quebec City e connessioni in code-share su Vancouver e Calgary.

“Air Transat si distingue per la sua affidabilità e puntualità, garantendo un’esperienza di viaggio comoda e diretta – aggiunge Della Serra -. I voli dall’Italia per Montréal e Toronto decollano tra le ore 12:00 e le 14:00 e sono stati pianificati per ottimizzare anche l’ampia connettività del network da Roma per Cancun (con stopover a pagamento in andata) e da Roma per Lima quest’ultimo perfettamente coincidente. Cancun e Lima sono destinazioni in connessione da Roma operate da Air Transat”.