Air Transat ha presentato il piano voli estivi diretti dall’Italia al Canada.

La compagnia offrirà fino a 19 voli diretti a settimana nel periodo di alta stagione.

Si comincerà il 19 aprile con i voli diretti Roma-Montréal, che diventeranno giornalieri dal 15 giugno. Il 2 maggio sarà la volta dei voli diretti Roma-Toronto, che diventeranno giornalieri dal 9 giugno. Il 3 maggio partirà il Venezia-Toronto; il 5 maggio il Venezia-Montreal e infine il 12 giugno il Lamezia-Toronto.

“Con Air Transat è possibile volare direttamente verso Toronto e Montréal da tre aeroporti italiani: Roma Fiumicino, Venezia Marco Polo e Lamezia Terme. La compagnia vanta una presenza in Italia da 37 anni, con un forte rapporto di collaborazione con il trade e gli operatori del settore. Offre voli diretti point to point dall’Italia per Toronto e Montréal, oltre a ottimi voli in connessione per Lima via Toronto e Montréal da Roma Fiumicino. Air Transat opera, inoltre, voli interni da Montréal e Toronto per Messico, Cuba, Repubblica Dominicana, Giamaica, Costa Rica e da Montreal per Florida, Orlando e Fort Lauderdale” commenta Tiziana Della Serra, managing director e head sales & marketing di Rephouse, gsa di Air Transat in Italia.