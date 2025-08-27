Air Transat rafforza il network: nuovi voli per l’inverno

Air Transat, neovincitrice ai World Airline Awards 2025 di Skytrax, rinforza l’offerta invernale 2025-2026 con un aumento di capacità di circa il 6%. La compagnia apre 14 nuove rotte dai gateway canadesi ed è l’unica ad operare un nuovo volo diretto bisettimanale da Toronto e al giovedì da Montréal per Rio de Janeiro, con Airbus A330.

Estenderà anche i servizi transatlantici verso destinazioni come Guadalajara, Valencia, Bordeaux, Madrid, Georgetown (Guyana), Medellín e Istanbul, in partnership con Turkish Airlines. Inoltre, diversificherà le rotte verso Sud, con partenze da Québec City, Windsor, Fredericton e Charlottetown, segno di “una tappa importante nell’evoluzione della nostra rete” secondo Sebastian Ponce, Chief Revenue Officer di Transat. “Puntando su mercati che non abbiamo mai servito prima - aggiunge - stiamo perseguendo una chiara strategia di diversificazione verso destinazioni che i canadesi sono desiderosi di esplorare, supportata da una crescente connettività attraverso la nostra crescente rete di partner”.