Air Transat, tornano i collegamenti diretti da Roma Fiumicino a Montréal e Toronto

Ripartono martedì 16 aprile i voli diretti di Air Transat da Roma Fiumicino a Montréal, mentre venerdì 3 maggio sarà la volta dei collegamenti da Roma a Toronto. “La compagnia aerea canadese - osserva Tiziana Della Serra, MD di Rephouse Gsa, che rappresenta il vettore in Italia - conferma ogni anno di più il suo impegno sull’Italia, con voli diretti per raggiungere il Québec e Toronto”.

I collegamenti per Montréal saranno operati una volta alla settimana, il martedì, ad aprile, mentre a maggio diventeranno 4 e decolleranno ogni martedì, giovedì, sabato e lunedì. Dal 16 giugno, infine, i voli saranno quotidiani.

Il Roma-Toronto sarà effettuato 5 volte la settimana venerdì, domenica, lunedì, martedì e mercoledì, mentre dal 13 giugno decollerà tutti i giorni. I voli intercontinentali da Roma sono operati con gli A330-200 o A330-300.

“Tutti i voli da Roma per Montréal e Toronto - aggiunge Della Serra - decollano tra le 12 e le 14 e sono stati pianificati per ottimizzare l’ampia connettività del network sia in Nord America che verso altre destinazioni”.